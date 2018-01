Soldados das duas Coréias trocam tiros na fronteira Soldados da Coréia do Sul e da Coréia do Norte trocaram tiros ao longo da fronteira entre os dois países, mas ninguém ficou ferido, informou nesta segunda-feira um militar sul-coreano. O incidente aconteceu às 7h35 da manhã da terça feira (noite de segunda-feira em Brasília) quando soldados norte-coreanos dispararam duas rajadas de metralhadora em direção a um posto militar sul-coreano na parte leste da Zona Desmilitarizada, segundo o major Kim Tae-hoon. De acordo com o oficial, os soldados sul-coreanos imediatamente responderam ao ataque com seis rajadas. O motivo para os disparos iniciais por parte dos norte-coreanos não ficaram claros, e a nação comunista não comentou o assunto. A Comissão do Armistício da ONU, que supervisiona o cessar-fogo que pôs fim à Guerra das Coréias (1950-53), solicitará ao Norte explicações sobre o incidente.