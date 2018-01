Soldados de Israel abandonam acampamento de Rafah Os soldados e os tanques israelenses começaram a se retirar do acampamento de refugiados palestinos de Rafah, na Faixa de Gaza, no amanhecer desta sexta-feira. A ação de Israel, com o objetivo de destruir túneis de contrabando de arma vindas do Egito, durou três dias e deixou 39 mortos. Os palestinos disseram que a maioria dos tanques israelenses já partiu da vizinhança de Tel Sultan e outros se retiravam do distrito Brasil, próximo à fronteira entre Gaza e o Egito.