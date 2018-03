Soldados de Israel entram em Gaza e matam nove As forças de Israel mataram nove palestinos e um soldado israelense foi morto a tiros neste domingo durante incursões militares na Cisjordânia e Faixa de Gaza. A operação militar, iniciada no sábado à noite, não conseguiu evitar o disparo de um foguete artesanal Qassam na cidade de Sderot (sul de Israel), que não deixou vítimas nem danos materiais. O grupo armado islâmico Hamas é, geralmente, o responsável por este tipo de ataque, lançado do sul da Faixa de Gaza. Com as morte de hoje, subiu para 42 o número de palestinos mortos esta semana, a maioria durante as incursões do Exército de Israel a Gaza. Colunas de blindados israelenses, apoiados por helicópteros artilhados, entraram na cidade de Beit Hanoun, norte da Faixa de Gaza, nas primeiras horas de hoje, destruindo as casas de seis militantes islâmicos e arrasando estradas. Fontes em Gaza disseram que seis palestinos foram mortos em Beit Hanoun, incluindo quatro atiradores e membros das forças de segurança palestinas, e 28 outros ficaram feridos. Um palestino, armado com um fuzil AK-47 e granadas de mão, foi morto quando tentava entrar no assentamento judaico de Netzarim, no centro de Gaza. No campo de refugiados de Khan Younis, sul de Gaza, um atirador palestino atacou uma base militar de Israel e matou um soldado israelense. O atirador palestino foi morto pelas tropas de Israel, que mais tarde mataram um jovem palestino de 15 anos em um playground em Khan Younis. Fontes militares disseram que as tropas haviam respondido a disparos.