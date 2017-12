Soldados de Israel matam dois palestinos em Gaza Tropas israelenses destacadas em um assentamento próximo à Faixa de Gaza mataram dois palestinos nesta quinta-feira. Segundo informações do exército, as vítimas estavam armadas quando se aproximaram da tropa responsável por proteger o assentamento judeu de Dugit. Os palestinos usavam coletes à prova de bala e carregavam submetralhadoras, munição e granadas. Horas antes, na noite desta quarta-feira, soldados de Israel atiraram contra um palestino que estava escavando uma área próxima ao assentamento de Bedolá, em Gaza. Fontes militares alegam que, ao ver o homem mexendo na terra, os soldados deram um tiro no ar como alerta. Como o palestino não abandonou a atividade, a tropa atirou contra ele. Ainda não há informações se o civil morreu ou se está apenas ferido.