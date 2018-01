Soldados de Israel matam menino de oito anos em Gaza Soldados israelenses mataram hoje um menino de 8 anos e feriram outros 12 palestinos na Faixa de Gaza, disseram fontes hospitalares. Autoridades palestinas afirmaram que tropas de Israel numa torre de observação abriram fogo contra um grupo de palestinos que jogava pedras contra um trator cavando uma trincheira na frente de um assentamento judaico próximo do campo de refugiados de Khan Yunis. Militares de Israel garantiram só ter disparado depois que foram atacados com um míssil antitanque. Um menino de 8 anos foi morto e 10 outros palestinos ficaram feridos, entre eles sete menores de 15 anos. No norte de Gaza, dois adolescentes, um de 14 e o outro de 16, também foram feridos por disparos de soldados de Israel. Oficiais israelenses alegaram que os dois entraram numa área perto de um assentamento proibida para os palestinos.