Soldados desarmam carro-bomba no Iraque Forças da coalizão que ocupa o Iraque desarmaram os explosivos de um carro-bomba sobre uma importante ponte que dá acesso aos campos petrolíferos do norte do país. O chefe de polícia de Kirkuk, general Turhan Youssef, disse que o carro-bomba foi descoberto na noite de quinta-feira sobre a ponte al-Hawija, utilizada por tropas da coalizão e por caminhões-tanque que transportam óleo cru para a refinaria de Beiji. Nesta sexta-feira, seis homens armados abriram fogo contra um posto de checagem da Defesa Civil iraquiana em Salman Beg, 80 km ao sul de Kirkuk. Um dos agressores foi morto e outro ferido no tiroteio, disse o general Anwar Amin, chefe da Defesa Civil na região.