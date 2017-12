Soldados dos EUA e Iraque começam retomada de Mossul Tropas americanas e soldados iraquianos entraram nos bairros dominados pela rebelião e invadiram delegacias de polícia em Mossul, iniciando uma ofensiva para retomar partes da cidade abalada por um levante em massa, realizado como manifestação de apoio aos rebeldes de Faluja. As cinco pontes de Mossul foram fechadas no início da operação. Forças americanas já estão ocupando postos policiais na zona oeste da cidade, segundo a capitã Angela Bowman. "Estamos no processo de garantir todas as delegacias e recolocar os policiais para criar uma forte presença policial", disse ela. Cerca de 1.200 soldados americanos estão envolvidos na ofensiva para recapturar pouco mais de uma dezena de delegacias abandonadas em meio ao levante. Moradores de Mossul informam que aviões e helicópteros americanos sobrevoam a cidade, que tem cerca de 1 milhão de habitantes. Testemunhas dizem que três delegacias de polícia que haviam sido ocupadas por rebeldes explodiram pela manhã, antes que os revoltosos partissem.