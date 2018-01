Soldados dos EUA e milicianos xiitas se enfrentam em Bagdá Tropas do Exército dos Estados Unidos no Iraque e milicianos do "Exército Mehdi", liderado pelo clérigo rebelde xiita Moqtada al-Sadr, se enfrentaram neste domingo no bairro de Ur, no norte de Bagdá, segundo informou fontes policiais. Os combates terminaram com "vários milicianos mortos e outros feridos", explicou à EFE o capitão Ahmad Abdallah, que não citou um número preciso de vítimas. Segundo seu relato, os enfrentamentos começaram quando membros do exército americano, com o apoio de efetivos iraquianos, se dirigiram à mesquita xiita de Al Mustafa, em Ur, com a intenção de deter vários milicianos acusados de envolvimento em ações violentas. Segundo a Polícia, tropas americanas e iraquianas cortaram todos os acessos ao bairro de Ur, onde os militantes colocaram grande quantidade de explosivos nas ruas principais que levam à mesquita. Os enfrentamentos em Bagdá ocorreram no mesmo dia em que dois membros da milícia radical xiita "Exército Mehdi" ficaram feridos na explosão de dois morteiros na cidade santa xiita de Najaf, cerca de 180 quilômetros ao sul de Bagdá. As duas bombas caíram perto da casa do líder da milícia, o clérigo Muqtdada al-Sadr, segundo relatou um de seus porta-vozes, Hassan al-Zarqani, que responsabilizou as tropas americanas pelo incidente. "Esse ataque é uma mensagem das tropas de ocupação (americanas) dirigida a al-Sadr, para adverti-lo de que está ao alcance, a qualquer momento, do fogo americano", indicou Zarqani. Também segundo o porta-voz, a ação tem o objetivo de fazer com que o clérigo xiita desça o tom de suas criticas contra a presença de tropas estrangeiras no Iraque.