Soldados dos EUA entram no edifício da polícia secreta Os fuzileiros navais norte-americanos cercaram um edifício que acredita-se ser da polícia secreta de Saddam Hussein, informou um correspondente estrangeiro que esteve no local. O edifício, ao oeste da capital, estava sendo pilhado quando as tropas chegaram. Os soldados norte-americanos chegaram também à margem leste do rio Tigre, em Bagdá. As TVs estrangeiras continuam mostrando várias imagens de pessoas comemorando na capital a aparente queda do regime de Saddam Hussein. Veja o especial: Cynthia Decloedt