Soldados dos EUA envolvidos em novo acidente rodoviário no Afeganistão Pelo menos três civis afegãos ficaram feridos quando um veículo militar americano bateu em um microônibus nos arredores de Cabul nesta quinta-feira, disseram testemunhas. O acidente ocorreu em uma estrada que liga Cabul a Bagram, onde fica a principal base militar dos Estados Unidos no Afeganistão. O coronel americano Bob Elliott, motorista do veículo militar, disse ter batido no microônibus quando tentou desviar de outro veículo na pista pela qual trafegava. O acidente acontece apenas dez dias depois de um caminhão militar americano ter provocado um engavetamento que provocou a morte de cinco pessoas. O episódio desencadeou distúrbios que deixaram mais 20 mortos e 160 feridos em Cabul.