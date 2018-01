Soldados dos EUA feridos por ataques rebeldes Um grupo de rebeldes atacou, hoje, uma patrulha militar americana no norte do Iraque e deixou feridos vários soldados, informaram fontes militares. ?Temos feridos?, disse o sargento Kelly Tyler em Mosul, a maior cidade do norte do Iraque. Várias testemunhas contaram que os guerrilheiros detonaram uma bomba sobre uma estrada, no momento em que passava um comboio americano pelo centro da cidade, cerca de meio dia (7 horas no Brasil). As tropas americanas isolaram rapidamente a área e levaram os soldados para o hospital. ?Vi quatro deles estendidos no chão?, afirmou Mahmoud Abdel-Jabar, uma das testemunhas.