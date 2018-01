Soldados dos EUA matam 15 civis iraquianos, diz TV árabe Pelo menos 15 iraquianos civis morreram e outros 70 ficaram feridos na madrugada desta terça-feira na cidade de Faluja, 50 km ao oeste de Bagdá, quando soldados norte-americanos dispararam contra um grupo de manifestantes, informou a rede de TV árabe Al Jazira. Segundo a emissora, os soldados abriram fogo contra cerca de 200 iraquianos que faziam uma manifestação contra a presença das forças da coalizão em Faluja e no Iraque. O Comando Central norte-americano no Catar não comentou o incidente, que pode ser o mais grave desde a tomada do país pelas tropas da Coalizão, em 9 de abril. Veja o especial :