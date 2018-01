Soldados dos EUA matam cinegrafista árabe em Bagdá A tevê por satélite árabe Al-Arabiya, sediada nos Emirados Árabes Unidos, afirmou que soldados americanos mataram a tiros um de seus cinegrafistas e feriram um de seus correspondente em Bagdá. O cameramen Ali Abdel-Aziz foi morto e o correspondente Ali al-Khatib, ferido disse o supervisor de edição da emissora em Bagdá, Mohammed Ibrahim. Segundo ele, Abdel-Aziz recebeu um tiro na cabeça. Três outros membros da equipe da Al-Arabiya que estavam no carro no momento dos tiros não foram feridos. Hoje mais cedo, um atirador matou três jornalistas iraquianos e feriu nove outros funcionários de um canal de TV do nordeste do Iraque, segundo a polícia. O ataque aconteceu na cidade de Baqouba, nordeste de Bagdá, quando o atirador abriu fogo sobre o mini-ônibus onde viajavam os jornalistas, informou o diretor da Diyala TV, de quem as vítimas eram funcionários. A polícia identificou os mortos como Mohammed Farhan, Majeed Rashid and Nadia Shawkat.