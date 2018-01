Soldados dos EUA matam pelo menos 20 seguidores de Sadr Forças norte-americanas mataram, na última madrugada, entre 20 e 25 integrantes da milícia leal ao clérigo xiíta Muqtada al-Sadr, na cidade iraquiana de Karbala, no sul do Iraque. Sete soldados da coalizão ficaram feridos nos choques. As forças entraram em Karbala com tanques e por vários pontos diferentes. Grande parte dos enfrentamentos ocorreu próximo à Mesquita de Mukhaiyam.