Soldados dos EUA podem ter pena de morte por crimes no Iraque Um investigador do Exército dos Estados Unidos recomendou que quatro soldados americanos enfrentem a pena capital se forem condenados pela morte de três detentos durante uma operação em maio, no norte do Iraque. O tenente-coronel James Daniel fez sua recomendação depois de encontrar "circunstâncias agravantes" no caso envolvendo o sargento Raymond Girouard, e os soldados William Hunsaker, Corey Claggett e Juston Graber. Os militares admitiram as mortes em Tikrit, mas afirmam ter agido em defesa própria, depois que os homens detidos tentaram escapar. Pelas leis marciais, a punição máxima para morte premeditada é a pena capital. A última execução de um soldado americano ocorreu em 1961, em Fort Leavenworth, no Estado do Kansas. Operação A divisão a que pertencem os militares realizava em maio passado uma operação que tinha como alvo insurgentes ativos na província Salahuddin. Centenas de pessoas foram detidas. O comandante de sua unidade ordenou um inquérito no dia dos supostos assassinatos, aparentemente depois que soldados começaram a suspeitar das circunstâncias da morte dos homens detidos. Uma investigação foi iniciada no dia 17 de maio, segundo o Exército americano. Nos documentos ligados ao caso, alega-se ainda que Girouard, Hunsaker e Claggett teriam ameaçado um outro soldado de morte caso testemunhasse contra eles. Soldados americanos no Iraque enfrentaram várias acusações de morte de civis e abuso de detentos, o que levou a várias investigações. O Exército americano está investigando a morte de 24 civis desarmados na cidade iraquiana de Haditha no ano passado, em um ataque atribuído a fuzileiros americanos.