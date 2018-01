Soldados dos EUA prendem nove no Afeganistão Soldados norte-americanos prenderam nove pessoas depois de localizarem um local aparentemente utilizado para o lançamento de foguetes contra bases norte-americanas no leste do Afeganistão, informou o Comando dos Estados Unidos na Base Aérea de Bagram nesta sexta-feira. Soldados da 82ª Divisão Aerotransportada fizeram a descoberta durante uma patrulha de rotina nos arredores de Khost, cidade próxima à fronteira com o Paquistão, dizia um comunicado do comando norte-americano. O texto não esclarece quando as prisões foram efetuadas. Os precários foguetes eram freqüentemente lançados contra pequenas bases norte-americanas na região, normalmente sem causar danos. Os remanescentes da Al-Qaeda e do Taleban que um dia dominaram o Afeganistão hoje operam principalmente no leste montanhoso do país e na fronteira com o Paquistão.