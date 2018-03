Soldados dos EUA são alvo de "fogo amigo"no Afeganistão Tropas leais ao poderoso senhor da guerra Ismail Khan abriram fogo por engano contra um comboio de forças especiais dos EUA ao confundi-las com tropas de uma facção rival afegã, informou um comandante militar americano nesta terça-feira. ?Foi um engano?, disse Ziauddin Mohammad, o chefe de segurança do oeste da província de Herat, onde o ataque ocorreu no domingo. ?Os americanos não nos disseram que estavam descendo por essa estrada e nossos soldados abriram fogo contra eles por engano?. Os soldados de Ismail Khan confundiram os americanos com tropas leais ao senhor da guerra rival Ammanullah Khan, disse Mohammad. Um porta-voz militar dos EUA, tenente-coronel Douglas Lefforge, disse à Associated Press, falando por telefone da base aérea de Bagram, que o ataque ocorreu em uma passagem nas montanhas ao sul de Shindand, no lado sul da província de Herat. Segundo o porta-voz, nenhum americano ficou ferido.