Soldados e rebeldes filipinos entram em choque, apesar de negociações Choques entre tropas do governo e guerrilheiros deixaram pelo menos seis mortos nas Filipinas durante o fim de semana, apesar do progresso nas negociações de paz entre as partes, informaram hoje fontes militares. Negociadores do governo e dos rebeldes encerraram ontem uma rodada de negociações na Noruega, depois de alcançarem diversos acordos, inclusive a libertação de 32 guerrilheiros considerados presos políticos. No entanto, as partes não chegaram a um acordo sobre a possibilidade de um cessar-fogo durante as eleições gerais, previstas para 10 de maio. Na madrugada de hoje, um choque entre soldados e rebeldes em um povoado na província de Agusan do Sul resultou na morte de três rebeldes, disseram militares. Não houve vítimas entre os soldados. Ontem, na província de Misamis Oriental, dois guerrilheiros morreram e um soldado ficou ferido em um confronto. Ainda no sábado, 40 supostos rebeldes executaram um policial que viajava com um prefeito pela aldeia de Bacuag, 720 quilômetros a sudeste de Manila.