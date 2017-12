Soldados encontram arsenal em Faluja As forças dos Estados Unidos e do Iraque encontraram o maior arsenal já registrado em Faluja em uma mesquita presidida pelo líder insurgente sunita Abdula al-Yanabi, disse o exército nesta quinta-feira. Foram encontrados na quarta-feira, dentro da mesquita Saad Abi Bin Wakas, no centro de Faluja, armas pequenas, projéteis, metralhadoras pesadas e minas antitanques. Também havia em um caminhão o que pode ser uma fábrica móvel de armas, assim como morteiros, granadas, lançadores e rifles.