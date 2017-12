Soldados encontram base da Al-Qaeda em Faluja Tropas americanas envolvidas na ocupação de Faluja afirmam ter encontrado o que acreditam ser o principal quartel-general do grupo chefiado pelo terrorista jordaniano Abu Musab al-Zarqawi. Em imagens de vídeo produzidas por um cinegrafista da CNN que acompanha as tropas, soldados passaram por um prédio imponente com colunas de concreto e um cartaz em árabe que diz "Organização Al-Qaeda" e "Não há Deus além de Deus e Maomé é seu mensageiro". O grupo de Zarqawi, Al-Qaeda do Iraque, é considerado o grupo terrorista mais perigoso no país, tido como responsável por uma onda letal de atentados com carros-bomba, seqüestros e decapitações. No interior do prédio, soldados americanos encontraram documentos, computadores, cadernos, fotografias e exemplares do Alcorão. Diversos sacos de nitrato de sódio, substância que pode ser utilizada em explosivos, também foram encontrados. Há corpos no local, e uma grande cratera do lado de fora do edifício. Autoridades iraquianas acreditam que Zarqawi e outros líderes revoltosos escaparam de Faluja.