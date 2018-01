Soldados encontram US$ 600 milhões escondidos em Bagdá Soldados norte-americanos que tentavam impedir os saques que ainda persistem em Bagdá acharam outro esconderijo de dinheiro com mais de US$ 600 milhões em notas de 100, atrás de um muro falso. Os militares da III Divisão de Infantaria usaram uma empilhadeira para levar os pesados blocos de notas a um lugar seguro, segundo informou o Comando Central de Estados Unidos, nesta terça-feira. No domingo, patrulhando as ruas de Bagdá, um grupo de soldados americanos encontrou árvores caídas bloqueando o caminho. Dois sargentos desceram do veículo militar e procuram numa casa próxima algo para cortar os galhos. Entraram e, após derrubar uma parede da residência, que impedia a passagem até uma pequena construção adjacente, encontraram cerca de 40 caixas de alumínio lacradas. Com cuidado, abriram a primeira e não puderam acreditar no que viram: bolos de notas novas num total de US$ 4 milhões. Ou seja, eram US$ 160 milhões, somados os 40 recipientes. Os marines continuaram procurando nos arredores da luxuosa vizinhança, perto do Rio Tigre, onde viviam altos funcionários do partido oficial Baath e comandantes da Guarda Republicana. Encontraram muitas caixas mais nas outras casas, também de alumínio e cuidadosamente lacradas e amarradas. E mais bolos de US$ 100 dentro das caixas. No total, mais de US$ 650 milhões. "Liguei para a minha mulher para lhe dizer que fomos milionários por três segundos", contou o sargento Kenneth Buff, um dos que encontraram a fortuna, segundo o jornal Los Angeles Times. "Foi impressionante", disse o sargento Daniel van Ess. "Ficamos comovidos por um bom tempo." Ainda não está claro se as notas são verdadeiras, mas o jornal citou um soldado que já trabalhou para a iniciativa privada e, após examiná-las, assegurou que são legítimas. "Têm a marca d´água, as linhas de metal, a tinta não mancha. É nossa moeda, genuíno dinheiro americano", afirmou o soldado David Lauderman. Um funcionário do Departamento do Tesouro, em Washington, garantiu que a fortuna será entregue ao futuro governo do Iraque: "Se o dinheiro não é falso, será devolvido ao povo iraquiano." Nessa mesma vizinhança, os marines também haviam encontrado automóveis de luxo, pequenos zoológicos particulares, lanchas, jóias e bebidas caras. Depois de encontrar o dinheiro, os marines tiveram de esperar que um caminhão transportasse as caixas para seu comando, no aeroporto de Bagdá. Um dos sargentos se sentou num dos recipientes e fez piadas sobre viagens a Las Vegas e os veículos que poderiam comprar. "Foi uma decisão difícil (entregar os dólares), mas com o tempo não será. A pessoa tem de fazer o que é correto." O general Vincent Brooks, diretor de operações do Comando, confirmou também que as forças norte-americanos negociaram um cessar-fogo com os Mujadín, um grupo que foi apoiado pelo regime de Saddam Hussein para tentar derrocar ao governo do vizinho Irã. As forças norte-americanos também encontraram mais de 800 vestes com explosivos que deveriam ser empregadas em atentados suicidas, disse Brooks. Veja o especial :