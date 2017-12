Soldados franceses morrem em emboscada no Afeganistão Dois soldados franceses, integrantes da coalizão militar liderada pelos Estados Unidos, morreram numa emboscada armada por supostos talebans na província de Laghman, no leste do Afeganistão, informou o Ministério da Defesa da França. Os mortos eram oficiais, um do Exército e outro da Marinha. Seus nomes, porém, não foram revelados. Na emboscada, cerca de 38 quilômetros a sudeste de Lagham, também foram feridos outros dois suboficiais franceses. O estado de saúde dos dois é estável. Um comunicado da coalizão explicou que o comboio militar foi atacado com uma bomba durante uma patrulha rotineira. Depois, foi emboscado por supostos extremistas, que atacaram com armas de fogo. Os dois feridos estão no hospital da base americana de Bagram, nos arredores de Cabul. Já são sete os soldados franceses mortos desde setembro de 2005 no Afeganistão. A França enviou cerca de 800 militares ao país. A ministra da Defesa, Michele Alliot-Marie, manifestou sua "intensa emoção" e enviou suas condolências às famílias das vítimas. A coalizão militar liderada pelos EUA conta com cerca de 20 mil soldados no Afeganistão. Este ano está sendo um dos mais violentos desde a queda do regime taleban, em novembro de 2001. Em diferentes incidentes morreram cerca de 2 mil pessoas, entre elas quase 100 soldados estrangeiros.