Soldados indianos e paquistaneses trocam tiros na fronteira O Parlamento da Índia acusou o Paquistão, nesta sexta-feira, de perpetrar "atentados terroristas" em solo indiano ao mesmo tempo que uma troca de tiros entre soldados na fronteira destes dois países deixava cinco mortos. Nova Délhi busca uma ação internacional contra o suposto patrocínio de Islamabad ao terrorismo, mas não chegou a ameaçar uma retaliação contra seu rival - apesar de furiosas manifestações de parlamentares indianos durante um debate que durou o dia inteiro. Índia e Paquistão possuem armas nucleares. Uma resolução aprovada por unanimidade pela câmara baixa do Parlamento indiano acusa dois grupos com base no Paquistão - Lashkar-e-Tayyaba e Jaish-e-Mohammed - por um ataque realizado na terça-feira contra uma base militar na disputada região da Caxemira. Trinta e quatro pessoas foram assassinadas, crianças e mulheres em sua maioria. A pressão para que a Índia adote uma postura mais rígida com relação ao Paquistão e aos militantes islâmicos aumentou desde um ataque de militantes islâmicos contra o Parlamento indiano em dezembro. Os militantes islâmicos paquistaneses querem transformar a Caxemira num território independente ou anexá-la ao Paquistão. Na Caxemira, a violência persistiu antes e durante os debates parlamentares. Uma bomba explodiu numa área comercial movimentada em frente à sede do Corpo de Bombeiros de Srinagar, capital de verão do Estado de Jammu-Caxemira. Duas pessoas morreram e 17 ficaram feridas, informou a polícia. Na fronteira, quatro civis paquistaneses e um civil indiano morreram em trocas de tiros entre os dois países, informaram os Exércitos dos dois lados. Três indianos e 40 paquistaneses ficaram feridos. Em Washington, uma fonte do governo norte-americano informou que Richard Armitage, número dois na hierarquia do Departamento de Estado dos EUA, deverá viajar à Índia e ao Paquistão em um esforço para amenizar a tensão entre os dois rivais nucleares. Mas, segundo a fonte, se Armitage realmente for, ele não o fará antes do fim de maio.