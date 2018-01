Soldados invadem cargueiro com refugiados afegãos Militares australianos invadiram e tomaram controle do cargueiro norueguês Tampa, que carrega 438 refugiados do Afeganistão, depois que a embarcação entrou no território marítimo do país sem premissão. Assim que o Tampa entrou em território australiano, três embarcações levando 60 soldados da Marinha australiana entraram no cargueiro, impedindo-o de ancorar na Ilha de Christmas. Os marinheiros australianos instruíram o capitão do Tampa, Arne Rinnan, a retornar para águas internacionais, onde helicópteros australianos se comprometem a levar comida e medicamentos aos refugiados. Resgatados na segunda-feira de um navio indonésio que estava afundando, muitos dos 438 refugiados - a maioria do Afeganistão - iniciaram uma greve de fome e ameaçaram pular do barco se as autoridades australianas não aceitarem seu pedido de asilo. Disputa Os refugiados tornaram-se foco de uma disputa internacional entre Austrália, Indonésia e Noruega, que discutem sobre quem é o responsável pelo destino dessas pessoas. O escritório em Jacarta do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) informou ontem que poderia acolher os imigrantes que se encontram a bordo do cargueiro "Tampa" caso seja apresentado um pedido. Porém, a Indonésia reiterou que não assumirá a responsabilidade pelos refugiados. A Noruega, sob cuja bandeira navega o cargueiro, também recusou-se a tomar uma atitude sobre a questão. A Austrália, um país formado por imigrantes e que anteriormente não havia rechaçado o acesso a refugiados, informou que fará tudo para ajudar, mas não concederá asilo. "Compreendemos que esta é uma difícil questão de direito internacional. Queremos pedir à Austrália, Indonésia e Noruega que a solucionem o quanto antes", disse a porta-voz da Acnur, Millicent Mutuli. Vários grupos de refugiados afegãos têm aparecidos nos últimos meses na costa australiana procedentes da Indonésia, aparentemente levados por contrabandistas.