Soldados israelenses atiram contra vila no sul do Líbano Soldados israelenses dispararam com fuzis automáticos contra um vilarejo na fronteira com o Líbano, atingindo dois automóveis e uma residência, mas não houve vítimas, segundo fontes policiais libanesas. O vilarejo de Kfar Kila situa-se cerca de 100 quilômetros a sudeste da capital, Beirute. Incidentes como esse têm sido raros desde a saída das tropas israelenses do sul do Líbano, em 2000, depois de 18 anos de ocupação. As autoridades israelenses não comentaram o ocorrido. O grupo militante Hezbollah concentra-se na região. Um oficial das forças interinas das Nações Unidas no Líbano confirmou o incidente e disse que a organização investiga o caso.