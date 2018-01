Soldados israelenses começam a votar a partir de hoje Os soldados e oficiais do Exército israelense começam a votar a partir de hoje em uma tentativa da Comissão Eleitoral de encorajar a participação nas urnas militares e dispor de força máxima durante o dia das eleições. "O Exército antecipou o processo eleitoral para que não haja nem um só soldado que se veja impedido de exercer o voto", disse o coronel Yossi Sulenik, em declarações ao jornal Yediot Aharonot. Sulenik é o oficial encarregado do processo eleitoral no Exército e sua relação com a Comissão Central Eleitoral. Por motivos de segurança, o Exército não divulga o seu número de eleitores.