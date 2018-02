Soldados israelenses entram no território libanês Soldados israelenses realizaram hoje uma breve incursão no setor leste da fronteira israelense-libanesa, pela primeira vez desde que as tropas israelenses se retiraram da "faixa de segurança" no sul do Líbano, no dia 25 de maio de 2000, após 22 anos de ocupação militar. A informação foi divulgada hoje pela rádio de Beirute, citando fontes dos serviços de segurança libanesa, segundo os quais dois jipes e outro veículo (não militar) , com cerca de 12 soldados a bordo, atravessaram a fronteira às 11 horas locais, nos arredores da localidade de Shebaa, e chegaram até Ash-Shahl, que fica em território libanês, a cerca de 300 metros da fronteira. Depois de terem chegado ao local onde as tropas israelenses tinham um posto militar nos tempos de ocupação, os militares desceram dos veículos e observaram o território com binóculos, antes de começarem a voltar.