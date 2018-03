Soldados israelenses fecham ruas em Belém Soldados israelenses fecharam nesta terça-feira as ruas que levam a um disputado local sacro na periferia de Belém, numa medida para anexar a área a Jerusalém, denunciaram testemunhas. O Exército de Israel defendeu sua ação. Segundo as forças armadas, os soldados bloquearam ruas e vielas utilizadas pelos palestinos para burlar um posto de checagem e entrar ilegalmente no Estado judeu. Em 11 de setembro último, o governo israelense decidiu incluir o local - situado na Cisjordânia e onde os judeus acreditam que esteja enterrada a matriarca bíblica Raquel - dentro de uma cerca de segurança em torno de Jerusalém, a apenas 500 metros dali. Tal medida inclui a transferência do principal posto de checagem entre Belém e Jerusalém para o lado cisjordaniano da Tumba de Raquel. De acordo com testemunhas, o local foi declarado "área militar fechada", o que proíbe a presença de civis no local. Há um cemitério muçulmano nos arredores da tumba, onde antes existia uma mesquita. Os palestinos rejeitam a reivindicação israelense de soberania sobre o local, apesar de os acordos interinos de paz garantirem o livre acesso dos judeus à área. A tumba é a principal via entre as duas cidades. A anexação de fato do local a Jerusalém acarretaria a transferência de um bairro palestino e algumas lojas para o governo israelense. "Todas essas medidas unilaterais violam resoluções das Nações Unidas e todos os acordos de paz", disse o prefeito de Belém, Hana Nasser, após o anúncio da decisão, em setembro. Para ele, a tumba e a área em seu entorno deveriam permanecer sob controle da Autoridade Palestina.