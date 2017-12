Soldados israelenses impedem novo atentado Soldados israelenses prenderam hoje, perto da cidade de Nablús, um palestino que carregava uma bomba pronta para ser detonada, de acordo com a emissora de rádio do exército israelense. O explosivo estava dotado de um dispositivo para ser detonado por controle remoto mediante um telefone celular. No noroeste da Cisjordânia, uma bomba explodiu na manhã desta segunda-feira sem deixar vítimas. Segundo a emissora de rádio, representantes israelenses e palestinos se reúnem hoje para tentar retomar os diálogos sobre a onda da violência na região. O encontro estava previsto para ontem, mas foi suspenso depois do atentado suicida em Kfar Saba, no norte de Tel Aviv, que matou duas pessoas e deixou dezenas de feridos, ontem de manhã.