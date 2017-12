Soldados israelenses matam 4 policiais palestinos Quatro policiais palestinos foram mortos no início da madrugada de hoje por soldados israelenses na cidade de Anabta, na Cisjordânia. De acordo com comunicado emitido pelo Exército de Israel, as tropas entraram nos vilarejos para prender "pessoas envolvidas em atividade terrorista". Mas o prefeito de Anabta, Hamdallah Hamdallah, disse que os policiais foram assassinados a "sangue frio" pelos israelenses. Segundo a Rádio Israel, os palestinos abriram fogo contra os soldados, provocando um tiroteio e os policiais árabes morreram durante o confronto. Testemunhas também disseram que cerca de 25 pessoas foram presas. A incursão começou por volta das 2h30 (22h30, pelo horário de verão de Brasília), quando os israelenses invadiram Anabta com 12 veículos blindados e duas retroescavadeiras. Desde que os conflitos na região recomeçaram, em setembro de 2000, morreram 806 palestinos e 232 israelenses.