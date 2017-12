Soldados israelenses matam agricultor palestino Soldados israelenses mataram nesta quinta-feira mais um palestino em Al Buraij, no centro da Faixa de Gaza, de acordo com fontes palestinas. Atef Wahdane, de 40 anos, foi morto enquanto colhia laranjas em uma plantação na fronteira entre a Faixa de Gaza e o território israelense. Há informações de um outro palestino, que foi ferido por disparos de soldados israelenses no começo no mês, morreu ontem à noite em um hospital no Egito, para onde foi transferido devido a gravidade de seu estado de saúde. Ibrahim Abú Uaily, de 20 anos, foi ferido durante um confronto entre palestinos e soldados israelenses no sul da Faixa de Gaza. Seu corpo deve ser levado para Gaza hoje. Desde que começou a intifada (revolta palestinas), em 28 de setembro do ano passado, 495 pessoas já morreram, a maioria palestinos. Leia também: Peres e Mubarak discutirão plano de paz domingo Palestinos e israelenses mudam de tom e já há sinais de reconciliação