Soldados israelenses matam dois palestinos em Gaza Dois palestinos morreram e um terceiro ficou ferido nesta sexta-feira em confrontos com soldados israelenses no norte de Gaza, informaram fontes médicas palestinas e testemunhas. Um dos palestinos mortos e o ferido eram ativistas do braço armado da Jihad Islâmica que se aproximaram da cerca que separa a Faixa de Gaza de Israel com o objetivo de cometer um ataque contra soldados israelenses, segundo as fontes. Os dois trocaram tiros durante mais de uma hora com os soldados israelenses. O outro palestino morreu em conseqüência de disparos de soldados israelenses na aldeia de Beit Hanun, no norte da Faixa de Gaza, e também perto da cerca que rodeia esse território. A rádio israelense informou que o palestino morreu quando soldados do Exército dispararam contra um grupo que consideraram suspeito e que tinha levantado postos de vigilância. Durante a madrugada, outros cinco palestinos morreram na Cisjordânia em dois fatos separados, sendo três deles do Hamas e dois da Jihad Islâmica. Os três ativistas do Hamas morreram em uma explosão em um edifício, aparentemente provocada acidentalmente durante a manipulação de explosivos. Na cidade de Belém, soldados israelenses dispararam de um helicóptero um míssil contra um edifício no qual se encontravam dois ativistas da Jihad Islâmica. Ambos morreram. Este aumento da violência se registrou um dia depois de o presidente palestino, Mahmoud Abbas, anunciar que se chegou a um acordo para o cessar-fogo das facções armadas palestinas. D