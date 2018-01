Soldados israelenses matam jovem palestino Soldados israelenses mataram a tiros nesta noite um jovem palestino de 16 anos, e feriram outra pessoa, ao sul da Faixa de Gaza, perto da fronteira com Israel, informaram fontes oficiais. As fontes explicaram que os soldados israelenses localizados realizaram múltiplos disparos contra o jovem e outro acompanhante quando ambos se aproximavam da fronteira. Médicos palestinos identificaram a vítima como Hammad Musleh, de 16 anos, residente em um assentamento da zona central da Faixa de Gaza. A morte de Musleh foi precedida pelas advertências do ministro da Defesa israelense, Shaoul Mofaz, que assegurou que os soldados do Exército disparariam contra qualquer palestino que se aproximasse da zona fronteiriça, segundo informaram os meios de comunicação israelenses.