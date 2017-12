Soldados israelenses matam jovem palestino em Nablus Tropas israelenses mataram neste sábado um jovem palestino na cidade de Nablus, na Cisjordânia, informaram testemunhas e fontes de segurança israelenses. A vítima foi identificada como Amin Majluf, de 20 anos, que recebeu pelo menos sete tiros no tórax e em outras partes do corpo, segundo fontes hospitalares em Nablus. O Exército israelense informou que o jovem palestino estava armado e foi identificado junto com outros dois milicianos na manhã deste sábado em Nablus. Durante a operação de detenções e antes da morte de Majluf, milicianos palestinos haviam lançado duas bombas e duas granadas contra as tropas. Mas nenhum soldado foi ferido, acrescentaram as fontes militares israelenses. Dois supostos ativistas da Jihad Islâmica foram detidos por forças israelenses nas imediações da cidade cisjordaniana de Hebron.