Soldados israelenses matam mãe e filho Soldados israelenses mataram dois palestinos, uma mulher e seu filho de 20 anos, e feriram outros cinco na aldeia Ruyeib, no distrito cisjordaniano de Nablus, confirmou o Exército israelense. O incidente aconteceu quando os soldados, que patrulhavam pela aldeia, dispararam ao observar que um palestino armado apontava para eles desde uma casa, acrescentaram as fontes. Os militares israelenses acharam duas armas de fogo na casa onde residiam as vítimas.