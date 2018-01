Soldados israelenses matam menina palestina em Gaza Soldados israelenses mataram a tiros uma menina palestina de nove anos, Hanneen Abu Suleiman, quando ela brincava do lado de fora de sua casa na cidade de Khan Younis Faixa de Gaza, disseram fontes médicas palestinas.Testemunhas relataram que não havia confrontos quandos os soldados abriram fogo repentinamente de um assentamento judaico próximo. O Exército do Estado judeu afirmou não ter conhecimento de qualquer criança ferida, mas que palestinos na área haviam disparado contra um posto militar. Na manhã de hoje, tropas israelenses dispararam balas de metal revestidas de borracha e granadas de efeito moral contra universitários palestinos que as enfrentavam com pedras em Belém. Ontem, dois militantes palestinos da Jihad Islâmica invadiram um assentamento judaico na Cisjordânia, matando quatro israelenses de um seminário judeu antes de serem mortos. Oito outras pessoas ficaram feridas.