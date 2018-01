Soldados israelenses matam militantes palestinos Dois militantes palestinos foram mortos a balas por soldados israelenses na Faixa de Gaza, ao amanhecer desta quinta-feira. Os palestinos detonaram uma carga explosivoa perto de uma estrada usada por colonos judeus, disseram oficiais do Exército de Israel. A explosão não feriu ninguém, segundo as autoridades. Funcionários da segurança palestina disseram não saber do incidente perto do assentamento judaico de Ganei Tal. Moradores palestinos, por outro lado, disseram ter ouvido uma forte explosão, seguida por disparos de metralhadora. Os soldados deram ordens para que os colonos ficassem dentro de suas residências e o tráfego por uma estrada foi bloqueado, porque um caminhão que transportava trabalhadores agrícolas para o assentamento foi ligeiramente danificado pela explosão. Durante a noite, soldados israelenses também prenderam dois militantes do grupo fundamentalista Hamas, perto dos vilarejos palestinos de Ramallah e Tulkarem, na Cisjordânia, disseram oficiais do Exército israelense.