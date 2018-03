Soldados israelenses matam palestino na Faixa de Gaza Soldados israelenses mataram um rebelde palestino dentro da Faixa de Gaza no primeiro incidente do gênero desde o início de um cessar-fogo entre o Estado judeu e o grupo islâmico Hamas, no mês passado. O Hamas qualificou a ação israelense em Gaza como uma violação da trégua. "As facções palestinas demonstram um grande comprometimento com o êxito do entendimento, mas os ocupantes também devem se ater a suas obrigações", declarou Sami Abu Zuhri, porta-voz do Hamas. As Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, ligadas à facção laica Fatah, do presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, informou que o rebelde militava em suas fileiras e jurou vingança. De acordo com o comando militar israelense, soldados mataram um jovem de cerca de 18 anos quando ele tentou atravessar a fronteira no sul da Faixa de Gaza e não respondeu às ordens para recuar. Não havia muitos detalhes disponíveis sobre o incidente. Pelo acordo de trégua, mediado pelo Egito, militantes palestinos deveriam interromper os ataques com foguetes e morteiros contra o sul de Israel. Em troca, o governo israelense iniciaria a abertura gradual das passagens comerciais e encerraria o bloqueio contra o território palestino. A trégua foi violada pelas duas partes em diversas ocasiões, mas nenhuma morte havia sido registrada até o momento.