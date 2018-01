Soldados israelenses matam quatro palestinos Quatro palestinos foram mortos a tiros hoje e outros 12 ficaram feridos em Tulkarem Cisjordânia, por soldados israelenses que realizavam uma ação contra o chefe das Brigadas dos Mártires de Al Alqsa, a milícia ligada ao Fatah, movimento do líder Yasser Arafat, informaram fontes hospitalares. Segundo as fontes, além do miliciano Tariq Al Zarral, e do adolescente Ihab Al Zakli, de 16 anos, morreram outros dois palestinos que estavam a bordo de um automóvel atingido durante o ataque contra a casa do chefe local das brigadas.