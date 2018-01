Soldados israelenses matam três milicianos em Gaza Três milicianos palestinos morreram neste domingo no sul da Faixa de Gaza em um confronto armado com as forças israelenses que ocupam esse território desde quarta-feira. O escritório do porta-voz do Exército disse que os três indivíduos se aproximaram das forças israelenses nas proximidades do aeroporto de Dahaniye e foram mortos porque estavam armados. Segundo a versão do Exército, dois dos milicianos tinham cinturões de explosivos. Israel ocupa o sul da faixa palestina desde a madrugada de quarta-feira, quando suas forças entraram na região para forçar a libertação do soldado Gilad Shalit, refém das milícias.