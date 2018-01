Soldados israelenses matam três palestinos em Nablus Soldados israelenses mataram a tiros três palestinos na cidade de Nablus, na Cisjordânia, informam fontes hospitalares palestinas. Um quarto palestino foi baleado na cabeça durante o funeral de um compatriota, dizem testemunhas, afirmando que soldados abriram fogo contra ele. O Exército de Israel vem conduzindo uma série de batidas por Nablus nas últimas duas semanas, visando grupos militantes baseados na área. No primeiro incidente, tropas israelenses abriram fogo contra um grupo grande de palestinos que jogava pedras e fazia ameaças, disse um porta-voz do Exército. O porta-voz confirma que três homens foram atingidos, mas disse desconhecer o estado deles. Um dos atingidos estaria tentando jogar um bloco de concreto nos soldados; outro estava ramado, e o terceiro jogou uma bomba, segundo a versão oficial. Testemunhas palestinas dizem que os tiros mataram três homens, incluindo um que apenas passava pelo local. Um dos mortos era Amjad al Masri, de 15 anos. O homem baleado na cabeça mais tarde é Mohammed al Masri, parente de Amjad que participava do funeral. Segundo testemunhas, tropas abriram fogo a partir de uma distância de 200 metros, sem provocação. Israel disse que investigará o incidente.