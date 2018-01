Soldados israelenses são feridos numa operação em Nablus Milicianos palestinos feriram nesta sexta-feira sete soldados israelenses, um deles gravemente, durante uma operação no centro da cidade de Nablus para capturar militantes, informaram fontes militares. Os soldados, do Batalhão Jaroub, foram atacados com explosivos durante a operação. Os feridos receberam atendimento médico no local, segundo as fontes. Os soldados detiveram um militante da Jihad Islâmica e outro do Fatah e feriram pelo menos um miliciano no campo de refugiados de Balat, disseram as fontes militares.