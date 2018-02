Soldados israelenses são suspeitos de violentar palestino Dois soldados israelenses foram indiciados por "comportamento impróprio" por acusações de terem violentado um jovem palestino quando serviam na Cisjordânia, informou o Exército nesta quarta-feira. De acordo com militares, o incidente ocorreu em maio. Os soldados, um deles um oficial, chegaram a uma casa palestina no vilarejo de Doha, nos arredores de Belém, em busca do pai da família e de armas no prédio, diz o indiciamento publicado esta semana. Ao não encontrarem o pai em casa, começaram a "interrogar" o filho, para descobrir onde seu pai estava, prossegue o documento. Sempre sob a mira de uma arma, o oficial forçou o garoto a tirar a calça e a cueca. Em seguida, ele acendeu um isqueiro perto de seus órgãos genitais e ameaçou matá-lo. Ainda segundo a acusação, os militares tentaram inserir à força um objeto no ânus do rapaz. "O Exército observa este incidente com seriedade e está adotando as medidas educacionais necessárias para evitar que incidentes como este voltem a se repetir", disse um porta-voz do Exército. Os palestinos acusam os soldados israelenses de abuso físico e mental, principalmente nos postos de checagem do Exército entre as cidades palestinas. Eles reclamam ainda que a instituição nada faz contra os militares responsáveis pelos abusos. O Exército já iniciou diversas investigações sobre supostos abusos em bloqueios rodoviários. Num caso ocorrido no ano passado, soldados obrigaram os pasageiros palestinos de um táxi a bater um no outro. Quatro deles acabaram internados. Shaul Mofaz, chefe do Estado Maior das Forças Armadas na época condenou o comportamento dos soldados. Segundo ele, casos como este prejudicam a imagem do Exército.