Soldados matam 19 supostos talebans no Afeganistão Soldados da coalizão mataram pelo menos 24 supostos militantes talebans no sul do Afeganistão depois que seu comboio foi atacado, informou hoje o porta-voz militar dos EUA na região ao norte de Cabul, tenente-coronel Douglas Lefforge, acrescentando que o incidente ocorreu ontem, próximo à cidade de Spinboldak. Segundo o militar, os soldados em terra mataram cinco "inimigos" e um helicóptero Apache, que fora solicitado, perseguiu e matou com tiros de metralhadora outros 19. Não houve baixas nem feridos do lado da coalizão.