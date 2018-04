Soldados matam 29 rebeldes no noroeste do Paquistão As forças de segurança do Paquistão mataram hoje 29 militantes em duas zonas tribais perto do Afeganistão, anunciaram autoridades. Em um dos confrontos, dezenas de extremistas atacaram um posto militar na instável região tribal no noroeste do país. O combate resultou em 18 rebeldes mortos, segundo o tenente-coronel Tahir Akram, porta-voz do Frontier Corps.