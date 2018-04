Soldados matam estudantes durante protestos na Nigéria

Ontem à noite, postos de gasolina e um mercado foram destruídos depois que estudantes cristãos atacaram um grupo de muçulmanos que tentava enterrar um corpo em Jos, cidade que é o epicentro das tensões entre os partidários de ambas as religiões. Um muçulmano morreu no ataque, o que provocou a reação de cristãos que durou até a manhã deste sábado. Os conflitos etnorreligiosos na região mataram pelo menos mil pessoas em 2010 e outras 200 apenas em janeiro deste ano.

Testemunhas disseram que os universitários participavam hoje de uma marcha em protesto contra as mortes do dia anterior quando foram confrontados pelos soldados. O general Hassan Umaru disse à Associated Press que seus comandados abriram fogo depois que os estudantes se recusaram a voltar para o campus da Universidade de Jos. As informações são da Associated Press.