Soldados ocupam escritórios da Al-Jazira em Basra Soldados britânicos forçaram hoje a entrada nos escritórios da Al-Jazira em Basra, sul do Iraque, e feriram o guarda do edifício, noticiou a cadeia de televisão por satélite do Qatar. "A ocupação dos escritórios ocorreu na sequência de um intenso tiroteio proveniente de uma posição no centro da cidade, próxima dos escritórios da Al-Jazira, em que morreu uma mulher e um homem ficou gravemente ferido", acrescentou a televisão. A Al-Jazira não precisou, no entanto, se os militares britânicos abandonaram o local ou continuam a ocupar as instalações. Veja o especial :