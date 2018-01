Soldados paquistaneses bloqueiam cidade em busca de extremistas Soldados paramilitares bloquearam estradas que levam a Wana, uma cidade paquistanesa situada numa remota região tribal, e impôs "sanções econômicas" contra líderes locais depois de eles não terem conseguido ajudar as autoridades a cadastrar supostos militantes estrangeiros que estariam escondidos na região. Um porta-voz do Exército do Paquistão alertou que a operação militar abrangeria toda a região tribal de Warizistão do Sul, da qual Wana é a cidade mais importante, a não ser que os líderes tribais comecem a cooperar. Centenas de militantes árabes, afegãos e centro-asiáticos supostamente ligados à rede extremista Al-Qaeda e ao regime fundamentalista islâmico Taleban estariam escondidos na região, que faz fronteira com o Afeganistão.