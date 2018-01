Soldados paquistaneses morrem na fronteira com a Índia Índia e Paquistão trocaram tiros e bombas na fronteira durante o fim de semana, causando a morte de nove paquistaneses e deixando 11 soldados indianos feridos, informou neste domingo a agência de notícias Press Trust of India. Mas oficiais de defesa nas áreas controladas por Índia e Paquistão na conturbada região da Caxemira disseram que não houve hostilidades no local durante os dois últimos ou três dias. De acordo com a agência, o incidente teria ocorrido no sábado.