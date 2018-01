Soldados podem receber pena capital por morte de iraquianos Um investigador do Exército dos Estados Unidos recomendou que quatro soldados sejam submetidos a uma corte marcial e que sejam condenados à morte caso sejam considerados culpados pelo assassinato de três iraquianos, publicou hoje o jornal "The Washington Post". Os soldados, que estão presos no Kuwait, mataram três detentos durante uma operação realizada em maio na região de Samarra. Os militares alegam que agiram em legítima defesa e que receberam ordens de matar todos os homens em idade militar que encontrassem no que supostamente era um campo de treinamento da rede terrorista Al Qaeda. O tenente-coronel James Daniel concluiu que o sargento Raymond Girouard e os soldados William Hunsaker e Corey Clagett planejaram os assassinatos e ameaçaram um soldado que testemunhou os fatos. Daniel pediu o indiciamento do soldado Juston Graber por assassinato, por ter atirado na cabeça de um dos detidos, como havia sido ordenado por Girouard. Dadas as circunstâncias agravantes, Daniel afirmou que o crime "merece uma condenação de morte", caso os acusados sejam considerados culpados. Com o relatório nas mãos, o general Thomas Turner, comandante da divisão à qual pertencem todos os soldados, deverá decidir se haverá uma corte marcial e se será aplicada a pena capital. A última execução de um soldado dos EUA aconteceu em 1961 em Fort Leavenworth (Kansas), quando John Bennett morreu enforcado por violação e tentativa de seqüestro, segundo o Centro de Informação sobre Pena de Morte, uma organização independente. Desde 1916, 135 soldados dos EUA foram condenados, de acordo com a mesma fonte.